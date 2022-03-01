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34 минуты назад

Jaguar Land Rover заявила о приостановке отгрузки автомобилей в Россию

ТАСС

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что приостанавливает отгрузку автомобилей в РФ. В заявлении, распространенном компанией во вторник, указывается, что это связано с военной операцией РФ на Украине.

Jaguar Land Rover приостановит отгрузку автомобилей в Россию
Фото: © EPA/THOMAS FREY© EPA/THOMAS FREY

"Текущий глобальный контекст также создает торговые препятствия, поэтому мы приостанавливаем отгрузку автомобилей на российский рынок и продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что первоочередным приоритетом для нее является благополучие своих сотрудников.

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