Jaguar Land Rover приостановит отгрузку автомобилей в Россию

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что приостанавливает отгрузку автомобилей в РФ. В заявлении, распространенном компанией во вторник, указывается, что это связано с военной операцией РФ на Украине.
"Текущий глобальный контекст также создает торговые препятствия, поэтому мы приостанавливаем отгрузку автомобилей на российский рынок и продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении.
Компания также отмечает, что первоочередным приоритетом для нее является благополучие своих сотрудников.