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2 часа назад

Uber ускорит продажу активов в СП с "Яндексом"

Газета.Ruиещё 1

Компания Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом», сообщают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

Uber ускорит продажу активов в СП с "Яндексом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе Uber заявили, что активно ищут возможности ускорить продажу оставшихся активов в СП (MLU B.V.). Вместе с этим три руководителя Uber покинут совет директоров совместного предприятия — их заменят специалистами, отвечающими за вывод инвестиций.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в 2018 году, занимаясь перевозкой пассажиров и доставкой еды в России и странах СНГ. Позже было создано подразделение по работе над беспилотными авто и роверами, а также сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв».

На момент создания СП «Яндекс» получил в 59,3% акций, Uber — 36,9%. В августе 2021 года сообщалось, что российская компания нарастит долю и доведет ее до 71%, а до сентября 2023-го планирует приобрести всю оставшуюся долю — сумму сделки оценивали в $1,8-2 млрд.

Ранее стало известно, что Volkswagen остановит производство в Германии из-за сбоя поставок.

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