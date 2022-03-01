Автобренды с 1 марта подняли цены на все свои машины

В России с 1 марта целый ряд популярных автокомпаний повысили цены на машины. В их числе Kia, Toyota, Lexus, Hyundai и «АвтоВАЗ». Отечественный производитель повысил стоимость всей линейки Lada в среднем на 15%, передает Autonews.ru.
Рост цен вызвала геополитическая ситуация на Украине, девальвация рубля и сложности с поставками, которые наблюдались и раньше. Кроме того, некоторые иностранные производители на прошлой неделе заявили, что приостановят отгрузку машин российским дилерам. Однако, по словам игроков рынка, до реального расторжения контрактов пока не дошло.
Дорожают и подержанные машины. По данным аналитиков Drom.ru, за последние дни стоимость автомобилей на вторичном рынке подскочила на 13%.
Business FM спросила у представителей отечественных автосалонов, насколько у них выросла цена на машины, и есть они ажиотаж со стороны покупателей:
Директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов:
«В среднем повышение составляет где-то от 15% до 20%. На все, на весь модельный ряд, какие-то дистрибуторы уже сообщили нам о повышении стоимости, в том числе и на запчасти. Кто-то из дистрибуторов пока взял паузу в вопросе отгрузки не только автомобилей, но и запасных частей, потому что, видимо, есть большое опасение относительно курса рубля к доллару и евро. То есть они пока не понимают, насколько повышать цены. Если мы говорим про ажиотаж, то мы в последние несколько дней февраля наблюдали серьезный всплеск клиентского интереса, но он был связан не только с повышением цен на автомобили, он был еще очень сильно связан с решением ЦБ о повышении ключевой ставки. Банки подняли ставки по автокредитам до уровня уже 25-29%. Ну и клиенты к нам пришли в конце февраля для того, чтобы в последний момент подписать кредитные договоры по каким-то еще более-менее разумным ставкам».
Руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:
«Безусловно, стоимость подержанных автомобилей будет не просто расти, а расти кратно. И это объясняется тем, что те автомобили, которые сейчас подержаны, трех-дестилетние, в них меньше запасных частей, имеется в виду электронных, за счет этого они сейчас будут востребованы на рынке в связи со своей ремонтной пригодностью. Но учитывая, что тот же самый крупнейший перевозчик Maersk перестал перевозить грузы, предназначенные для России, это означает, что в ближайшее время нас ждут дефициты всех запчастей».
Основатель и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль:
«Трафик не увеличился. Безусловно, народ ходит, спрашивает, что-то пытается купить, но сказать, что прям все ломанулись, побежали в дилерские центры за машинами, такого тоже нет. Есть еще проблема неопределенности, в которой мы все находимся, и не по всем брендам мы можем в принципе продавать, потому что по некоторым продажи заморожены, по некоторым надо подождать день-два и так далее. Поэтому мне кажется в ближайшие дни обстановка успокоится. Но я думаю, мы в целом сейчас находимся в таком рынке, когда что доллары купи. что акции, что машины, наверное, примерно как ловить летящие ножи. Наверное, машины в этом плане как-то более стабильны, более понятная какая-то история все-таки. Она хотя бы понятна для чего тебе нужна, и что ты с ней хочешь делать. Машин на самом деле очень мало, если и есть, то очень мало, буквально единицы машин. Но мы в принципе в такой ситуации находились и до текущих событий, наверное, уже на протяжении всего года».
Среди иностранных автопроизводителей сильнее всех поднял цены на свои машины Mercedes-Benz — 20-30%. Рост стоимости линейки Toyota составил 22-26%, Lexus — 16-26%. Модельный ряд Opel подорожал от 3% до 22%.
Если зарубежные бренды действительно уйдут с российского рынка, он может переориентироваться на Китай и Южную Корею, отмечают эксперты. Свою долю в России смогут нарастить не только крупные китайский игроки Chery, Haval и Geely, но и более нишевые — например, компания Changan.