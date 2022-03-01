Автобренды с 1 марта подняли цены на все свои машины

«Трафик не увеличился. Безусловно, народ ходит, спрашивает, что-то пытается купить, но сказать, что прям все ломанулись, побежали в дилерские центры за машинами, такого тоже нет. Есть еще проблема неопределенности, в которой мы все находимся, и не по всем брендам мы можем в принципе продавать, потому что по некоторым продажи заморожены, по некоторым надо подождать день-два и так далее. Поэтому мне кажется в ближайшие дни обстановка успокоится. Но я думаю, мы в целом сейчас находимся в таком рынке, когда что доллары купи. что акции, что машины, наверное, примерно как ловить летящие ножи. Наверное, машины в этом плане как-то более стабильны, более понятная какая-то история все-таки. Она хотя бы понятна для чего тебе нужна, и что ты с ней хочешь делать. Машин на самом деле очень мало, если и есть, то очень мало, буквально единицы машин. Но мы в принципе в такой ситуации находились и до текущих событий, наверное, уже на протяжении всего года».