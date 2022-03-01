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50 минут назад

BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде

Елена Прошина

Автоконцерн BMW принял решение о приостановке сборки своих автомобилей на калининградском «Автоторе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде
Фото: BMW BMW

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления», — приводится в тексте выдержка из заявления BMW.

Ранее стало известно, что Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors приостановили отгрузку новых машин в Россию на фоне начала ею военной спецоперации на Украине.

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