BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде

Автоконцерн BMW принял решение о приостановке сборки своих автомобилей на калининградском «Автоторе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
«В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления», — приводится в тексте выдержка из заявления BMW.
Ранее стало известно, что Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors приостановили отгрузку новых машин в Россию на фоне начала ею военной спецоперации на Украине.