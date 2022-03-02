Китайский автобренд Changan ушел с рынка Белоруссии

Марка Changan сворачивает операционную деятельность в Белоруссии, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на два источника. Подчеркивается, что решение никак не связано с новостями о закрытии и приостановке в России работы ряда предприятий из-за санкций, которые могут затронуть соседнюю страну.

Фото: changanauto.ru changanauto.ru

Точные причины ухода Changan с белорусского рынка неизвестны. Один источник утверждает, что китайская компания прекратила сотрудничество с местным заводом «Юнисон», где велась крупноузловая сборка кроссоверов CS35 Plus и CS75 FL. По другой версии — проблемы в первую очередь касались «деятельности белорусско-британского предприятия». В «Юнисоне» ситуацию не прокомментировали.

Информация о проблемах с ходом сборки Changan под Минском появилась еще осенью прошлого года. Отмечалось, что на внутренние процессы завода наложились трудности с логистикой.

Сейчас на официальном сайте Changan в России предлагаются три кроссовера: CS35 Plus (от 1,49 млн руб.), CS55 (от 1,58 млн руб.) и CS75 FL (от 1,86 млн руб.).

Ранее сообщалось, что московские автодилеры начали продавать машины Lada за 2 млн рублей.