Geely продолжает работу на российском рынке

Российский офис Geely выпустил официальное заявление о том, что марка не уходит с российского рынка. Разъяснения потребовались на фоне массовых сообщений от европейских и японских автопроизводителей о заморозке экспорта продукции в Россию из-за рубежа. Geely же лишь временно приостановила отгрузку машин со своего российского склада в дилерские центры «для оценки экономической ситуации, а также в связи с возникшими трудностями в сфере логистики». По словам представителя марки, возобновление отгрузок и новые рекомендованные цены ожидаются в течение недели.

«В связи со сложившейся ситуацией и появлением в ряде СМИ противоречивой информации, компания Geely Motors официально сообщает о том, что продолжает работу на российском рынке», — говорится в заявлении компании.

Марка представлена в России четырьмя моделями: это кроссоверы Coolray, Atlas, Atlas Pro и кросс-купе Tugella, а во втором полугодии ожидается появление флагманского вседорожника Monjaro. Coolray, Atlas и Atlas Pro производятся на белорусском заводе «БелДжи», откуда их поставляют в Россию, а Tugella возят к нам с предприятия в Китае. Согласно Одобрению типа транспортного средства на Monjaro, его тоже будут экспортировать из КНР.

Ранее днем Geely опубликовала статистику продаж новых автомобилей в России, согласно которой за февраль в стране реализовали 2188 машин. Это на 82 процента больше, чем в том же месяце 2021 года, и на 17,5 процента превосходит результат января 2022-го. Бестселлером марки в России в последний месяц зимы впервые стал Atlas Pro, который вышел на наш рынок минувшей осенью.