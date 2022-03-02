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3 часа назад

Nissan допустил приостановку завода в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

Автопроизводитель Nissan допустил перебои в работе завода в Санкт-Петербурге и объявил о приостановке поставок внедорожников Pathfinder в Россию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

Nissan допустил приостановку завода в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что другие японские производители, Honda и Mazda, уже приостановили поставки машин и комплектующих в РФ.

Также стало известно, что на фоне падения курса рубля автодилеры в Москве начали продавать машины Lada за 2 млн рублей.

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