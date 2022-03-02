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3 часа назад

Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию

Елена Прошина

Компании Toyota и Lexus временно приостановили поставки автомобилей в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы фирм.

Две компании приостановили поставки автомобилей в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 4 марта 2022 года. На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе», — заявили в «Тойота Мотор».

В компании подчеркнули, что поставки машин возобновят по мере восстановления цепочек поставок.

Ранее в рамках санкций против России на фоне начала ею военной спецоперации на Украине отгрузку новых автомобилей в РФ приостановили Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors.

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