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3 часа назад

Минимальный порог "налога на роскошь" для авто поднимут с 3 до 10 млн

Российская Газета

В Налоговый кодекс РФ предложены поправки, поднимающие минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Проект разработан Минпромторгом и будет внесен на обсуждение в правительство в ближайшее время.

Порог "налога на автороскошь" поднимут с 3 до 10 млн
Фото: LamborghiniLamborghini

Под действие этих поправок попадут автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

"При этом на сегодняшний день Минпромторгу России необходимо выполнить требование действующего Налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

В составленный ведомством перечень включены автомобили, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Речь в частности идет о нескольких моделях Audi и BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce. Также в эту категорию попадает и российский Aurus.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Rover,Land Rover,Bentley,Maserati,Lamborghini,Jaguar,Rolls-Royce,Aston Martin,Jeep,Ferrari,BMW,Audi,Mercedes-Benz,Porsche,Ferrari,Минпромторг,
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