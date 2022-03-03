Порог "налога на автороскошь" поднимут с 3 до 10 млн

В Налоговый кодекс РФ предложены поправки, поднимающие минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Проект разработан Минпромторгом и будет внесен на обсуждение в правительство в ближайшее время.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Под действие этих поправок попадут автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.