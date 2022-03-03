Porsche остановила сборку автомобилей в Лейпциге

Porsche, входящая в состав концерна Volkswagen, 3 марта объявила о приостановке производства на площадке в Лейпциге. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании, простой на конвейере продлится до конца следующей недели. Причиной остановки стал разрыв логистических цепочек: до завода не могут доехать комплектующие от поставщиков, находящихся на территории Украины.

Фото: © Porsche © Porsche

Производство автомобилей продолжится на предприятии в Цуффенхаузене, где находится головной офис Porsche, добавил представитель компании.

На фабрике Porsche в Лейпциге, открытой в 2000 году, трудятся более четырех тысяч человек. Помимо Panamera, для сборки которой предприятие пережило глубокую модернизацию шесть лет назад, на мощностях фабрики собирают кроссоверы Macan. Там же налаживают сборку электрической версии вседорожника, которая должна выйти на рынок в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на фоне сложной геополитической обстановки Volkswagen решил приостановить конвейеры двух заводов в Германии до пятницы. Речь шла о «батарейных» машинах как самого Volkswagen, так и Audi и Cupra, которые базируются на модульной платформе MEB. Причина та же – проблемы с комплектующими.