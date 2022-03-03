Porsche остановила сборку автомобилей в Лейпциге

Porsche, входящая в состав концерна Volkswagen, 3 марта объявила о приостановке производства на площадке в Лейпциге. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании, простой на конвейере продлится до конца следующей недели. Причиной остановки стал разрыв логистических цепочек: до завода не могут доехать комплектующие от поставщиков, находящихся на территории Украины.
Производство автомобилей продолжится на предприятии в Цуффенхаузене, где находится головной офис Porsche, добавил представитель компании.
На фабрике Porsche в Лейпциге, открытой в 2000 году, трудятся более четырех тысяч человек. Помимо Panamera, для сборки которой предприятие пережило глубокую модернизацию шесть лет назад, на мощностях фабрики собирают кроссоверы Macan. Там же налаживают сборку электрической версии вседорожника, которая должна выйти на рынок в 2023 году.
Ранее сообщалось, что на фоне сложной геополитической обстановки Volkswagen решил приостановить конвейеры двух заводов в Германии до пятницы. Речь шла о «батарейных» машинах как самого Volkswagen, так и Audi и Cupra, которые базируются на модульной платформе MEB. Причина та же – проблемы с комплектующими.
Что касается России, то о паузах в производстве на территории страны уже сообщали Hyundai, BMW, Renault, Toyota и Mercedes-Benz. Кроме этого, отправить заводы в простой пришлось отечественному АвтоВАЗу: на четыре дня он остановил сборку всех моделей как в Тольятти, так и в Ижевске. Как будут работать предприятия после этого срока, пока неясно – все зависит от поставок деталей.