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2 часа назад

Hyundai готовит 17 новых электромобилей

Car.ru

Конструкторы корейского автомобильного концерна Hyundai планируют выпустить сразу 17 электрифицированных машин. Это позволит бренду выйти на новый уровень развития, став одной из самых популярных компаний на рынке.

Hyundai готовит 17 новых электромобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Для разработки электрокаров производитель инвестирует в рабочий процесс 79,1 млн долларов до 2030 года. Кроме создания новых электрифицированных машин, которые выйдут в серийную сборку, производитель также планирует провести серьезную модернизацию производственных линий.

В результате выполнения стратегического плана, на рынке будут представлены новые электрокары, а именно три седана, шесть кроссоверов, один легкий коммерческий автомобиль и один некий электромобиль «нового типа». Все машины будут отличаться хорошим оснащением и высоким уровнем безопасности, который будет подтвержден успешно проведенными тестами.

С 2025 года все новые модели будут электрическими, но производство существующих машин с двигателями внутреннего сгорания продолжится. Это позволит поддерживать достойный уровень продаж, а также привлекать покупателей на мировом рынке дальше.

Все подробные технические параметры, а также стоимость электрокаров и информация, касающаяся оснащения, будут озвучены только во время торжественной презентации, а сразу после нее автомобили встанут на производственный конвейер.

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