Немецкий Volkswagen прекратил поставки автомобилей в Россию, а также приостановил производство на своих заводах на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу», — подчеркнули в концерне. Одновременно Volkswagen указал, что компания серьезно относится к своей ответственности перед сотрудниками в России: они будут получать пособие по неполной занятости.
Российское представительство Volkswagen объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: легковые автомобили Volkswagen, коммерческие автомобили Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.
Ранее японские автомобильные концерны Honda и Mazda приняли решение остановить экспорт своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Свою деятельность в стране также остановил Ford. Кроме того, от поставок российским автодилерам отказались еще несколько автогигантов, среди них Audi, Skoda и Porsche.