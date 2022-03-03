Немецкий Volkswagen прекратил поставки автомобилей в Россию, а также приостановил производство на своих заводах на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу», — подчеркнули в концерне. Одновременно Volkswagen указал, что компания серьезно относится к своей ответственности перед сотрудниками в России: они будут получать пособие по неполной занятости.

Российское представительство Volkswagen объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: легковые автомобили Volkswagen, коммерческие автомобили Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.