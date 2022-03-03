Формула-1 больше не приедет в Россию

Автогонки в классе Формулы-1 больше не приедут в Россию. Американские владельцы чемпионата из Liberty Media объявили о расторжении контракта с промоутером Гран-при России. Таким образом, не состоится не только гонка в этом году, но и все последующие запланированные в нашей стране Гран-при. Аннулированный контракт был рассчитан до 2025 года, причём в течение следующих трёх лет гонка должна была пройти в на новой трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Александр Демьянчук / ТАСС

Гонки Формулы-1 проводили в России с 2014 года. После обострения геополитической ситуации ряд функционеров и гонщиков заявили, что не поедут в Россию, и сентябрьская гонка в Сочи была отменена.

Теперь в Liberty Media пошли дальше и решили разорвать контракт на проведение гонок в дальнейшем. «Формула 1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран При России, что означает, что в будущем гонки в России проводиться не будут», - сказано в официальном заявлении.

Все восемь гонок в Олимпийском парке в Сочи выиграли пилоты команды Mercedes. Последним победителем Гран-при России стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.