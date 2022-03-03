Nissan может приостановить производство в России

Японский автопроизводитель Nissan Motor не исключил приостановки завода в России из-за возможных перебоев с поставками комплектующих на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».
Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда.
Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus и приостановке работы завода в Санкт-Петербурге.
Компания Suzuki объявила о прекращении поставок автомобилей и мотоциклов в РФ.
Об остановке производства в Калуге и Нижнем Новгороде объявил немецкий производитель Volkswagen Group. Он также прекратит экспорт автомобилей в РФ. Такое же решение принял чешский автоконцерн Skoda.
Ранее отгрузку новых автомобилей в РФ приостановили Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors.