Nissan может приостановить производство в России

Японский автопроизводитель Nissan Motor не исключил приостановки завода в России из-за возможных перебоев с поставками комплектующих на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

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Ранее об остановке своих российских заводов объявили другие японские автоконцерны - Honda и Mazda.

Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда.

Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus и приостановке работы завода в Санкт-Петербурге.

Компания Suzuki объявила о прекращении поставок автомобилей и мотоциклов в РФ.