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49 минут назад

Nissan может приостановить производство в России

Елена Прошина

Японский автопроизводитель Nissan Motor не исключил приостановки завода в России из-за возможных перебоев с поставками комплектующих на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Nissan может приостановить производство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее об остановке своих российских заводов объявили другие японские автоконцерны - Honda и Mazda.

Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда.

Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus и приостановке работы завода в Санкт-Петербурге.

Компания Suzuki объявила о прекращении поставок автомобилей и мотоциклов в РФ.

Об остановке производства в Калуге и Нижнем Новгороде объявил немецкий производитель Volkswagen Group. Он также прекратит экспорт автомобилей в РФ. Такое же решение принял чешский автоконцерн Skoda.

Ранее отгрузку новых автомобилей в РФ приостановили Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Citroen и General Motors.

Автоновости,Rover,Suzuki,Land Rover,Lexus,Jaguar,Mazda,Nissan,Skoda,Toyota,BMW,Honda,Audi,Volkswagen,Citroen,Mitsubishi,General Motors,
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