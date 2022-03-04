Chery сохраняет планы по выходу новых моделей в России

В компании «Чери Автомобили Рус» заявили, что не собираются отказываться от намеченных планов по расширению модельного ряда марки Exeed. В марте в продажу должен поступить компактный кроссовер LX, рассказал дистрибьютор.

Фото: Chery Chery

Кроссовер Exeed LX получил безальтернативный бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента, который сочетается с бесступенчатым вариатором с девятью квазипередачами. Разгон до «сотни» занимает 10,5 секунды. Габариты автомобиля — 4533х1848х1690мм. Колесная база составляет 2650 мм, а клиренс равен 185 мм. Заявленный производителем топлива в смешанном режиме не превышает 8 л на 100 км (мотор потребляет АИ-92).

В список оснащения в числе прочего входят 19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски, полностью светодиодная оптика со встроенными динамическими указателями поворота, панель приборов в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12,3 дюйма каждый и разрешением 1920х720, система кругового обзора и электрический стояночный тормоз. Автомобили будут предлагаться только с салоном в черном кожаном исполнении.

Chery

Цена Exeed LX не раскрывается, однако ранее было заявлено, что кроссовер станет самым младшим в модельном ряду марки. Сейчас в него входят кроссоверы TXL и VX (по состоянию на 17 февраля их цена составляла от 2,55 млн и 3,13 млн руб. соответственно).

В конце февраля «Чери Автомобили Рус» сообщала о приостановке закупок автомобилей марок Chery и Exeed в связи с уточнением закупочных цен.