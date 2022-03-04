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3 часа назад

Maserati Levante возвращается в Россию

Autorating.ruAutorating.ru

Кроссовер Maserati Levante снова будет доступен российским клиентам. Самая популярная модель марки в России появится у официальных дилеров в течение 2022 года.

Maserati Levante возвращается в Россию
Фото: Maserati Maserati

Maserati Levante может быть доступен в комплектациях GT, Modena и Trofeo. Силовая гамма включает двухлитровый бензиновый мотор, работающий вместе с 48-вольтовой гибридной системой, трехлитровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, а также 3,8-литровую V-образную «битурбовосьмерку». Все агрегаты работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Также доступны пять ездовых режимов. Все модификации Levante комплектуются системой полного привода Maserati Q4 Intelligent All-Wheel Drive System.

В список оснащения кроссовера входит медиасистема MIA с 8,4-дюймовым экраном, комплекс помощи водителю ADAS, адаптивные матричные фары, четырехзонный климат-контроль и функция бесключевого доступа. В числе опций – аудиосистема Harman Kardon или Bowers & Wilkins, люк с электроприводом, доводчики дверей и сенсор электропривода крышки багажника под центральной частью бампера.

Придать уникальности кроссоверу призвана программа персонализации Maserati Fuoriserie, в активе которой две коллекции – Corse и Futura.

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