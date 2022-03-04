Тысячи незаконных парковок в Москве превратили в легальные

В Москве незаконные автостоянки превратили в доступные для горожан. На месте запрещенных ранее парковочных мест оборудовали около четырех тысяч легальных с бесплатным доступом для жителей столицы, пишет «Российская газета» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

«В 2021 году ликвидировано 92 незаконных парковки, 65 из них стали доступны для горожан, которые могут бесплатно припарковать порядка четырех тысяч автомобилей», — заявил Ефимов. Он пояснил, что нелегальными считаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без необходимых документов и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей.

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Ефимов отметил, что организаторы коммерческих стоянок обычно используют городскую среду для получения прибыли, при этом арендная плата за пользование земельным участком не поступает в городской бюджет. По данным начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, выявить самовольно захваченные недобросовестными предпринимателями участки часто помогают москвичи. Для них запустили специальный Telegram-бот «Свободный доступ» — через него можно обратиться к инспектору своего района.

В течение трех дней после заявки сотрудники Госинспекции по недвижимости опровергнут или зафиксируют нарушение. При подтверждении факта самозахвата специалисты примут меры по снятию ограничений.

Так, Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную парковку в Новой Москве вблизи поселения Сосенское, поселка Коммунарка. Территорию освободили и восстановили к ней доступ — теперь там появилась бесплатная стоянка на 80 машино-мест. Ликвидировали и нелегальную парковку на юге Москвы на улице Автозаводской. Участок под закрытую стоянку использовался без правоустанавливающих документов на землю. В настоящее время на освобожденном от ограждений месте разместили бесплатную парковку для горожан, где можно оставить более 40 автомобилей.