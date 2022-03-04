Porsche поставила на паузу отгрузку автомобилей в Россию

Porsche объявила о немедленном прекращении поставок своих автомобилей в Россию и остановке деятельности на территории страны. Такая информация появилась на официальном сайте немецкого производителя спорткаров. Объясняется решение обеспокоенностью в связи последними событиями, связанными с Украиной: в Porsche ситуацию описывают как тревожную и неопределенную.

Фото: © Porsche © Porsche

В связи с кризисом Porsche поставила на паузу поставки машин и объявила об «обширном перерыве» в работе в России. Стоит отметить, что о полноценном уходе с рынка марка не заявляет – как и другие производители, решившие приостановить отгрузку автомобилей и отправить в простой российские заводы.

В России у Porsche имеется сеть из 26 дилерских центров в 20 городах. В 2021 году компания реализовала в стране 6262 автомобиля. Наиболее популярным стал кроссовер Cayenne, на который пришлось более половины продаж: на нем остановил выбор 3431 житель России. Второе место занял Macan, а третье – спорткар 911 с результатами 1413 и 375 проданных машин соответственно.

Накануне заявление относительно дальнейшей деятельности в России сделал Volkswagen Group. Автомобили концерна и подконтрольных марок в страну поставлять не будут, а сборка на заводах в Калужской области и Нижнем Новгороде останавливается на неопределенный срок.