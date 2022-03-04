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4 часа назад

Mitsubishi продолжает работу в России

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Российский офис Mitsubishi прокомментировал слухи о том, что марка якобы сократила сотрудников дилерских центров. В компании назвали эту информацию недостоверной и заверили, что автопроизводитель продолжает работу в стране в штатном режиме: отгрузки автомобилей в автосалоны и сервисное обслуживание не прекращаются. Работает и центральный офис Mitsubishi, причем «без каких-либо изменений в штате сотрудников и его численности».

Mitsubishi продолжает работу в России
Фото: © Mitsubishi© Mitsubishi

ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, следит за развитием текущей ситуации, и на данный момент все процессы, включая отгрузку машин дилерам и сервисное обслуживание, «работают в штатном режиме». У Mitsubihi есть сборочная площадка в России — завод «ПСМА Рус» в Калужской области, где производят Outlander и Pajero Sport. Другие модели марки, а именно ASX, Eclipse Cross и L200 поставляются в страну из Японии.

Ранее ряд японских компаний приостановил поставки машин в Россию. Например, Nissan заморозил экспорт нового Pathfinder, который едва успел выйти на рынок: первые экземпляры начали появляться у российских дилеров в середине февраля. При этом другие модели марки по-прежнему доступны в автосалонах. Suzuki в свою очередь объявила, что уже ввезенных в Россию машин должно хватить на 2-3 месяца.

Ситуация с Mazda пока не прояснилась: агентство Nikkei утверждает, что компания приостановила поставки комплектующих на российский завод, где собирают CX-5, CX-9 и Mazda6, однако в пресс-службе самого предприятии и офисе марки в России эту информацию не подтверждают.

Honda предупредила, что временно не возит в Россию мотоциклы, квадроциклы и разного рода силовую технику. Это же касается кроссовера CR-V, который оставался последней моделью марки, представленной на нашем рынке.

Автоновости,Suzuki,Mazda,Nissan,Honda,Mitsubishi,
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