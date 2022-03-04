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2 часа назад

Камеры пока не будут штрафовать водителей без диагностической карты

Motor.ruMotor.ru

Дорожные камеры в России пока не начали использовать для вынесения штрафов за отсутствие диагностической карты, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД. В ведомстве отметили, что для определения признака нарушений без участия человека информационным системам необходима доработка, поэтому пока штрафовать за езду без техосмотра будут сотрудники ГИБДД.

Камеры пока не будут штрафовать водителей без диагностической карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 марта в России действуют поправки к Кодексу административных правонарушений (КоАП), согласно которым водителей будут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Однако к большинству водителей это неприменимо, так как машины физических лиц от обязательного ТО освободили еще в прошлом году.

Наказание касается водителей коммерческого транспорта, включая такси, автобусы и грузовики, которым по-прежнему положен осмотр. Также процедуру необходимо проходить частным машинам старше четырех лет при смене владельца и в случае внесения изменений в конструкцию.

Когда дорожные камеры будут доработаны и научатся выносить новый штраф, неясно. Сейчас проверять наличие карты имеют право инспекторы при остановке машины: для этого им еще в начале года предоставили доступ к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра МВД. Водителю достаточно предоставить электронную версию.

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,
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