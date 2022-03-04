Камеры пока не будут штрафовать водителей без диагностической карты

Дорожные камеры в России пока не начали использовать для вынесения штрафов за отсутствие диагностической карты, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД. В ведомстве отметили, что для определения признака нарушений без участия человека информационным системам необходима доработка, поэтому пока штрафовать за езду без техосмотра будут сотрудники ГИБДД.

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С 1 марта в России действуют поправки к Кодексу административных правонарушений (КоАП), согласно которым водителей будут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Однако к большинству водителей это неприменимо, так как машины физических лиц от обязательного ТО освободили еще в прошлом году.

Наказание касается водителей коммерческого транспорта, включая такси, автобусы и грузовики, которым по-прежнему положен осмотр. Также процедуру необходимо проходить частным машинам старше четырех лет при смене владельца и в случае внесения изменений в конструкцию.