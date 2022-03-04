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1 час назад

Sony нашла партнёра для производства электромобилей

Wroom.ruWroom.ru

Японские компании Sony и Honda объявили о начале сотрудничества в сфере разработки и выпуска электромобилей.

Sony нашла партнёра для производства электромобилей
Фото: Концепт электрокроссовера Vision-S 02Концепт электрокроссовера Vision-S 02

Фирма Sony, известная в первую очередь как производитель бытовой электроники, заинтересовалась темой электромобилей пару лет назад. В 2020 году дебютировал прототип Vision-S, созданный совместно с австрийской фирмой Magna Steyr, а в начале этого года японцы показали концепт электрокроссовера Vision-S 02 (на заглавном фото).

Прототип Sony Vision S 2020 года

Для Sony запустить производство машин с нуля в одиночку было бы не просто, и компания решила заручится поддержкой партнёра с опытом. Им стал японский производитель Honda Motor.

До конца 2022 года компании планируют создать совместное предприятие. Honda будет отвечать за разработку, производство и обслуживание электромобилей, а Sony — за бортовую электронику и потребительские сервисы.

Интерьер прототипа Sony Vision-S 02 2022 года

По предварительной информации серийный электромобиль Sony будет готов к 2025 году, но эта машина будет отличаться от уже показанных прототипов.

Автоновости,Honda,
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