Карлос Гон: руководство Nissan утягивает альянс в пропасть

Опальный экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз скептически высказался о нынешнем руководстве Nissan Motor. Гон заявил, что французская компания Renault страдает из-за недальновидных действий управленцев Nissan.

Фото: AP Photo/Christophe Ena AP Photo/Christophe Ena

По мнению бывшего топ-менеджера, Nissan не достает высокотехнологичных разработок, в плане развития руководители выдают желаемое за действительное - и таким образом могут привести ее в глубоко кризисное состояние, в котором японский автопроизводитель находился до образования альянса Renault-Nissan в 1999 году.

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"У меня нет оптимизма по поводу будущего Nissan. Какую роль компания будет играть в автоиндустрии завтра (и будет ли) - вопрос. Печально, что Nissan утягивает за собой партнеров по альянсу - Renault и Mitsubishi Motors", - приводит слова Гона агентство Reuters.

В сентябре 2021 года Гон заявил, что после его скандального увольнения Nissan стал "скучной компанией с посредственными продуктами".

3 марта 2022 года суд в Токио приговорил Грега Келли - заместителя Гона в бытность его главой Nissan - к 6 месяцам тюрьмы условно по делу о финансовых махинациях. Одновременно на 1,7 млн долларов была оштрафована сама компания Nissan Motor - за недостоверную информацию в прошлых годовых отчетах по ценным бумагам.

Напомним, Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

29 декабря 2019 года, находясь под домашним арестом, Гон при помощи трех специально нанятых сообщников тайно покинул Японию - его спрятали в черной коробке из-под музыкального инструмента и отправили на частном самолете в Ливан (он этнический ливанец).