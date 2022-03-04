Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

Британская компания Rolls-Royce , которая входит в немецкий автоконцерн BMW AG, приостанавливает поставки автомобилей класса люкс в Россию. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя марки в стране.

«Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — рассказал официальный представитель Rolls-Royce журналу.

Ранее в рамках санкций против России на фоне начала ею военной спецоперации на Украине отгрузку новых автомобилей в РФ приостановили Mercedes-Bens, Audi, Jaguar Land Rover, Citroen, Lexus и другие.