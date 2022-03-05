Модели Jaguar и Land Rover с Nvidia Drive появятся в 2025 году

Компания Jaguar Land Rover анонсирует долгосрочное сотрудничество с Nvidia – лидером в области вычислений для искусственного интеллекта. Компании планируют совместно разрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услуги с поддержкой искусственного интеллекта для клиентов.

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Начиная с 2025 года все автомобили Jaguar и Land Rover будут построены на программно-определяемой платформе Nvidia Drive, предоставляя широкий спектр систем активной безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а также систем помощи водителю. Искусственный интеллект поможет обеспечивать мониторинг водителя и пассажиров внутри автомобиля, а также расширенную визуализацию окружающего пространства.

Комплексное решение базируется на платформе Nvidia Drive Hyperion, включающей центральный компьютер для беспилотных автомобилей, программные стеки, а также датчики камер и системы, обеспечивающие безопасность и сетевые возможности. Drive Orin – это мозг автомобиля с функциями ИИ, на котором работает операционная система Jaguar Land Rover, в то время как Drive Hyperion можно назвать центральной нервной системой.