Renault начинает продажи своего самого мощного Duster

Renault Duster - автомобиль, получивший широкую известность на территории РФ. Недавно производитель запустил продажи самой мощной версии кроссовера.

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Паркетник Renault Duster никогда не ассоциировался со спортивной ездой. Но это только потому, что производитель никогда не показывал его заряженную модификацию. Группа Renault использует разные стратегии продаж, в зависимости от рынка и потребителя. Недавно в Бразилии приступили к реализации заряженного исполнения Duster, который имеет мотор на 170 л.с.

За движение отвечает знакомый турбированный мотор 1.3 TCe, который дополнительно форсировали. С таким техническим оснащением автомобиль может разгоняться до 100 км/час за 9.2 секунды. Заметим, что на рынке России автомобиль предлагается с аналогичным мотором, но его производительность меньше - 150 л.с. Разгон до 100 км/час в таком случае составляет 10.4 секунды.