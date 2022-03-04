Renault начинает продажи своего самого мощного Duster

Renault Duster - автомобиль, получивший широкую известность на территории РФ. Недавно производитель запустил продажи самой мощной версии кроссовера.
Паркетник Renault Duster никогда не ассоциировался со спортивной ездой. Но это только потому, что производитель никогда не показывал его заряженную модификацию. Группа Renault использует разные стратегии продаж, в зависимости от рынка и потребителя. Недавно в Бразилии приступили к реализации заряженного исполнения Duster, который имеет мотор на 170 л.с.
За движение отвечает знакомый турбированный мотор 1.3 TCe, который дополнительно форсировали. С таким техническим оснащением автомобиль может разгоняться до 100 км/час за 9.2 секунды. Заметим, что на рынке России автомобиль предлагается с аналогичным мотором, но его производительность меньше - 150 л.с. Разгон до 100 км/час в таком случае составляет 10.4 секунды.
Renault Duster - автомобиль, на базе которого строили большое количество модификаций. В истории развития модели были и более производительные версии. К примеру, в 2011 году гонщик Жан-Филипп Дайро построил высокопроизводительную версию Renault Duster, которая получила силовой агрегат на 850 л.с. Масса транспортного средства составляла всего 950 кг. В если рассматривать серийные исполнения, самой мощной на данный момент является бразильская.