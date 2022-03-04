Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

Renault начинает продажи своего самого мощного Duster

Car.ruCar.ru

Renault Duster - автомобиль, получивший широкую известность на территории РФ. Недавно производитель запустил продажи самой мощной версии кроссовера.

Renault начинает продажи своего самого мощного Duster
Фото: Car.ruCar.ru

Паркетник Renault Duster никогда не ассоциировался со спортивной ездой. Но это только потому, что производитель никогда не показывал его заряженную модификацию. Группа Renault использует разные стратегии продаж, в зависимости от рынка и потребителя. Недавно в Бразилии приступили к реализации заряженного исполнения Duster, который имеет мотор на 170 л.с.

За движение отвечает знакомый турбированный мотор 1.3 TCe, который дополнительно форсировали. С таким техническим оснащением автомобиль может разгоняться до 100 км/час за 9.2 секунды. Заметим, что на рынке России автомобиль предлагается с аналогичным мотором, но его производительность меньше - 150 л.с. Разгон до 100 км/час в таком случае составляет 10.4 секунды.

Renault Duster - автомобиль, на базе которого строили большое количество модификаций. В истории развития модели были и более производительные версии. К примеру, в 2011 году гонщик Жан-Филипп Дайро построил высокопроизводительную версию Renault Duster, которая получила силовой агрегат на 850 л.с. Масса транспортного средства составляла всего 950 кг. В если рассматривать серийные исполнения, самой мощной на данный момент является бразильская.

Автоновости,Renault Duster,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители