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2 часа назад

Китайская компания GAC собирается привезти в Россию новый кроссовер GS8

Car.ruCar.ruиещё 2

Китайский концерн GAS разработал новый флагманский кроссовер, который получит название GS8. Автомобиль разработан специально для российского рынка.

GAC собирается привезти в Россию новый кроссовер
Фото: Car.ruCar.ru

Торжественная презентация состоится в начале следующего года. Создание машины выполнено на модульной архитектуре GPMA. Это второе поколение автомобиля, которое отличается доработанным массивным передним бампером, увеличенной решеткой радиатора, а также иными фарами головной оптики, представленными светодиодными огнями. Большой дорожный просвет даст водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта и в городе, и по ровным загородным трассам, в том числе проселочным дорогам. Дополнительно увеличить клиренс будущие владельцы смогут за счет проставок и усиленных пружин.

В салоне будет использована алькантара или качественный тканевый материал. Передняя панель создана с помощью мягкого пластика и вставок под дерево. Вместительный багажник позволит перевозить не только пакеты с продуктами, но и крупногабаритные грузы. Под капотом может быть установлен дизельный мотор или гибридная силовая установка.

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Гибридная установка будет включать в себя 190 сильный турбированный бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем. Суммарная мощность установки 237 лошадиных сил.

Еще одна комплектация будет оснащаться 2,0 литровым дизельным турбоагрегатом мощностью 252 лошадиных силы. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, а также передний или полный привод. Гибридная версия дополнена электронной бесступенчатой трансмиссией, которая носит название E-CVT.

Стоимость GS8 пока не озвучивается. По предварительным данным, она составит от 2,3 млн рублей в базовой версии. В зависимости от оснащения ценник может быть несколько увеличен. Но более точные цены озвучат только после презентации.

Автоновости,Кроссовер,
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