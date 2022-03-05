GAC собирается привезти в Россию новый кроссовер

Китайский концерн GAS разработал новый флагманский кроссовер, который получит название GS8. Автомобиль разработан специально для российского рынка.

Фото: Car.ru Car.ru

Торжественная презентация состоится в начале следующего года. Создание машины выполнено на модульной архитектуре GPMA. Это второе поколение автомобиля, которое отличается доработанным массивным передним бампером, увеличенной решеткой радиатора, а также иными фарами головной оптики, представленными светодиодными огнями. Большой дорожный просвет даст водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта и в городе, и по ровным загородным трассам, в том числе проселочным дорогам. Дополнительно увеличить клиренс будущие владельцы смогут за счет проставок и усиленных пружин.

В салоне будет использована алькантара или качественный тканевый материал. Передняя панель создана с помощью мягкого пластика и вставок под дерево. Вместительный багажник позволит перевозить не только пакеты с продуктами, но и крупногабаритные грузы. Под капотом может быть установлен дизельный мотор или гибридная силовая установка.

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Гибридная установка будет включать в себя 190 сильный турбированный бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем. Суммарная мощность установки 237 лошадиных сил.

Еще одна комплектация будет оснащаться 2,0 литровым дизельным турбоагрегатом мощностью 252 лошадиных силы. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, а также передний или полный привод. Гибридная версия дополнена электронной бесступенчатой трансмиссией, которая носит название E-CVT.