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2 часа назад

Дилеры раскрыли ситуацию с техобслуживанием иностранных авто

Лера Букина

Дилеры сообщили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей в российских дилерских центрах осуществляется в полном объеме. Речь также идет о брендах, которые заявили о временном уходе из России, пишет «Прайм».

Дилеры раскрыли ситуацию с техобслуживанием иностранных авто
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сейчас послепродажное обслуживание проводится в полном объеме по всем брендам», — указал генеральный директор АВТОDOM Алтуфьево Евгений Афонин.

Техническое и сервисное обслуживание полностью доступно, однако срок поставки определить проблематично в случае отсутствия запчастей в России, отметил гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич.

«Касательно сервисных услуг мы продолжаем работать в прежнем режиме, в данный момент все прежние услуги доступны, каких-либо ограничений мы не вводили. Единственное — в плане сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные», — подчеркнул замгендиректора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев.

Сами автоконцерны подтвердили то, что послепродажное обслуживание у официальных дилеров продолжается. Это сделали, в частности,

BMW и Mercedes-Benz.

Ранее некоторые автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию в связи с российской спецоперацией по демилитаризации в Украине и проблемами с логистикой. Среди них — Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

Автоновости,Skoda,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,Porsche,Алексей Гуляев,Евгений Афонин,Авилон,
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