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2 часа назад

Для загадочного седана Trinity будет построен новый завод

Motor.ruMotor.ru

Компания Volkswagen объявила о планах вложить 2 миллиарда евро в постройку отдельной производственной площадки для электрокаров будущего. Новое предприятие, строительство которого планируют начать в следующем году, расположится в районе Варменау в Вольфсбурге. Первым с его конвейера сойдет передовой электроседан Trinity размером с ушедший Passat: он станет технологическим флагманом марки и получит полноценный автопилот.

Volkswagen вложит 2 млрд евро в электрокар будущего
Фото: Volkswagen Trinity© VW GroupVolkswagen Trinity© VW Group

Работа над седаном ведется уже несколько лет в рамках проекта под кодовым обозначением Project Trinity. По плану Volkswagen, электрокар увидит свет в 2026 году и станет первой моделью на платформе Scalable Systems Platform (SSP).

Автомобилю прочат запас хода до 700 километров и автопилот четвертого уровня, почти не требующий внимание со стороны человека. К слову, сейчас производители используют системы второго уровня, а сертифицированный Mercedes-Benz комплекс третьего уровня на реальных автомобилях пока не применен – ожидается, что это случится в 2022 году.

В Volkswagen рассчитывают, что один экземпляр электрокара можно будет построить всего за 10 часов. Добиться этого хотят за счет «нового способа производства»: речь идет о кардинального упрощенном процессе, который сложно было бы организовать на универсальных заводах, производящих и «батарейные», и топливные машины.

Площадка в Варменау будет дочерней по отношению к заводу в Вольфсбурге, где собирают ID.3. Однако после завершения строительства она станет образцом для преобразования уже существующих площадок и для постройки будущих.

Автоновости,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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