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2 часа назад

АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили девять дней

Российская ГазетаРоссийская Газета

С 5 марта 2022 года АвтоВАЗ уходит на продолжительные выходные, но связано это не только с графиком, утверждённым Министерством труда, а также с усиливающимся дефицитом комплектующих. Предполагается, что конвейеры простоят до 14 марта.

АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили девять дней
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

По информации Avtograd news, режим простоя на АвтоВАЗе с выплатой сотрудникам двух третей от среднемесячной заработной платы может быть продлён до 21 марта: завод по-прежнему испытывает дефицит электронных компонентов, преимущественно блоков управления ABS, к которому добавилась нехватка других комплектующих, таких как жгуты проводов, генераторы, стартеры и даже колёсные болты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что властями региона при поддержке правительства Российской Федерации разрабатывается комплекс мер, которые помогут стабилизировать деятельность компании, являющейся крупнейшим автопроизводителем. По неофициальной информации, есть предпосылки, что АвтоВАЗ приступит к работе с 14 марта.

Ранее АвтоВАЗ официально подтвердил, что сроки простоя определены периодом с 5 по 11 марта (включая площадку в Ижевске, производящую Lada Vesta), причём суббота, которая для россиян на этой неделе является рабочей, будет оплачена сотрудникам в полной мере, а 9, 10 и 11 марта объявлены днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. АвтоВАЗ предоставил сотрудникам возможность перенести дни корпоративного отпуска с декабря на март с полной оплатой.

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