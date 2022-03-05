АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили девять дней

С 5 марта 2022 года АвтоВАЗ уходит на продолжительные выходные, но связано это не только с графиком, утверждённым Министерством труда, а также с усиливающимся дефицитом комплектующих. Предполагается, что конвейеры простоят до 14 марта.

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По информации Avtograd news, режим простоя на АвтоВАЗе с выплатой сотрудникам двух третей от среднемесячной заработной платы может быть продлён до 21 марта: завод по-прежнему испытывает дефицит электронных компонентов, преимущественно блоков управления ABS, к которому добавилась нехватка других комплектующих, таких как жгуты проводов, генераторы, стартеры и даже колёсные болты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что властями региона при поддержке правительства Российской Федерации разрабатывается комплекс мер, которые помогут стабилизировать деятельность компании, являющейся крупнейшим автопроизводителем. По неофициальной информации, есть предпосылки, что АвтоВАЗ приступит к работе с 14 марта.