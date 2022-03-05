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3 часа назад

Автопроизводителям в России сделали послабление по утильсбору

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Автоконцернам РФ разрешили оплатить утильсбор в декабре — отсрочка уплаты сбора призвана «обеспечить стабильность финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления». Российские марки смогут оплатить сбор за первые три квартала 2022 года в декабре, а зарубежным компаниям, попавшим под санкции, разрешили позже оплатить и четвертый квартал 2021 года.

Автопроизводителям в России сделали послабление по утильсбору
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Российское правительство согласовало предложение Минпромторга по поддержке автопроизводителей: срок уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы 2022 года для отечественных компаний перенесен на декабрь. «При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022-го», — цитирует «Интерфакс» постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным. Уточняется, что послабление по срокам уплаты утильсбора распространяется на предприятия, где работают не менее пяти тысяч человек, а также их дочерних компаний.

Утилизационный сбор является обязательным для всех концернов, работающих в России. В настоящее время базовая ставка на легковой автомобиль составляет 20 тысяч рублей, а на грузовой — 150 тысяч рублей. При этом государство компенсирует размер уплаченного сбора в зависимости от процента локализации производства.

В числе компаний, которые ранее заявили о приостановке импорта автомобилей в Россию, оказались Jaguar Land Rover, концерн Volkswagen и входящие в него марки, Volvo и General Motors. Daimler Truck приостановил сотрудничество с КамАЗом и не поставляет комплектующие для российских грузовиков, из-за нехватки комплектующих остановлены петербургские заводы Hyundai, Toyota и Nissan, предприятие Renault в Москве и обе сборочные площадки АвтоВАЗа. Простаивает сборка BMW на калининградском «Автоторе».

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