Great Wall запустила производство «клона» Volkswagen Beetle

Great Wall запустил на заводе в Тайчжоу серийную сборку нового электрокара под маркой Ora, который получил имя Ballet Cat. При создании облика хэтчбека дизайнеры, видимо, вдохновлялись оригинальным Volkswagen Beetle: у автомобилей схожие пропорции, характерный «горбатый» кузов, покатый капот и массивные выступающие колесные арки. Судя по тому, что Ora Ballet Cat беспрепятственно встала на конвейер, претензий у Volkswagen не оказалось.

Китайский «клон» Beetle превосходит оригинал по габаритам: его длина составляет 4,4 метра против четырех метров у «Жука». В движение электрический хэтчбек приводит 171-сильным мотор, установленный на передней оси. Емкость батареи составляет 59,1 киловатт-часа, а ее зарядки хватает на 500 километров. Также у модели будет менее дальнобойный вариант с запасом хода 400 километров. Цены пока не объявлены.

В России марка Ora не представлена, однако известно, что Great Wall Motor запустила процесс регистрации этого товарного знака в нашей стране. Китайский автогигант подтвердил, что намерен превратить Ora в глобальный бренд, в том числе проанализировать тенденцию спроса на такие электрокары в России.

Пока же в России продается только один китайский электрокар – хэтчбек JAC iEV7S, сборка которого налажена в Казахстане.