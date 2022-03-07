Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Российским водителям назвали максимально допустимую скорость на дороге

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

МВД назвало российским водителям максимально допустимую скорость на дороге. Так, на отдельных участках допустимо двигаться со скоростью до 130 километров в час при гарантии безопасности, передает ТАСС.

Российским водителям назвали максимально допустимую скорость на дороге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — указали в ведомстве.

На дорогах со знаком 5.1 можно двигаться со скоростью до 130 километров в час, 5.3 — до 110 километров в час.

В МВД добавили, что установка, замена и демонтаж технических средств дорожного движения осуществляется в соответствии с российским законодательством, в то время как выработкой государственной политики и нормативным правовым регулированием в этой сфере занимается Минтранс.

В феврале вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс уже разрабатывают депутаты. Отмечается, что санкции намерены применять к автовладельцам, которые совершили ДТП в состоянии опьянения или допустили превышение скорости, а также выезд на полосу встречного движения.

Автоновости,Ирина Яровая,Минтранс РФ,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители