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2 часа назад

Ford остановит два завода из-за нехватки комплектующих

Motor.ruMotor.ruиещё 1

Ford вынужденно остановит производство новых автомобилей на двух предприятиях в США, в штатах Кентукки и Огайо, которые выпускают Expedition, Super Duty и Lincoln Navigation: простой вводится в понедельник, 8 марта и продлится неделю. Причина та же, что и раньше — концерн испытывает острую нехватку электронных компонентов на фоне продолжающегося глобального дефицита микрочипов.

Ford остановит два завода из-за нехватки комплектующих
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как сообщает AutoEvolution, пока в Ford не распространяются относительно количества невыпущенных за неделю автомобилей. При этом компания в настоящее время отдает приоритет наиболее востребованным моделям, а сроки поставок прочих машин затягиваются. Издание также приводит прогноз экспертов, согласно которому дефицит полупроводников может сойти на нет в концу этого года либо в начале следующего.

Аналогичные проблемы с нехваткой комплектующих испытывают и другие автопроизводители, включая российский АвтоВАЗ. Ранее стало известно, что компания на неделю остановит производство автомобилей на обоих заводах — основной площадке в Тольятти, где собирают Lada Granta, Largus, Niva Travel и Niva Legend, Renault Logan и Sandero, и в Ижевске, где организована сборка семейства Vesta.

В России остановлены и другие предприятия. Так, из-за нехватки комплектующих остановлены петербургские заводы Hyundai, Toyota и Nissan, предприятие Renault в Москве. Не осуществляется выпуск моделей BMW X5, X6, X7 и 5-Series на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

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