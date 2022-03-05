Ford остановит два завода из-за нехватки комплектующих

Ford вынужденно остановит производство новых автомобилей на двух предприятиях в США, в штатах Кентукки и Огайо, которые выпускают Expedition, Super Duty и Lincoln Navigation: простой вводится в понедельник, 8 марта и продлится неделю. Причина та же, что и раньше — концерн испытывает острую нехватку электронных компонентов на фоне продолжающегося глобального дефицита микрочипов.

Как сообщает AutoEvolution, пока в Ford не распространяются относительно количества невыпущенных за неделю автомобилей. При этом компания в настоящее время отдает приоритет наиболее востребованным моделям, а сроки поставок прочих машин затягиваются. Издание также приводит прогноз экспертов, согласно которому дефицит полупроводников может сойти на нет в концу этого года либо в начале следующего.

Аналогичные проблемы с нехваткой комплектующих испытывают и другие автопроизводители, включая российский АвтоВАЗ. Ранее стало известно, что компания на неделю остановит производство автомобилей на обоих заводах — основной площадке в Тольятти, где собирают Lada Granta, Largus, Niva Travel и Niva Legend, Renault Logan и Sandero, и в Ижевске, где организована сборка семейства Vesta.