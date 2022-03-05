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50 минут назад

"АвтоВАЗ" приостанавливает производство на четыре дня

Мария Иванова

Заводы "АвтоВАЗа" в Ижевске и Тольятти прекращают сборку автомобилей на четыре дня. Конвейер не будет работать 5 марта, а также с 9 по 11 марта, пишет "Комменсантъ" со ссылкой на сообщение компании.

"АвтоВАЗ" приостанавливает производство на четыре дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что причина такого решения — нехватка электронных компонентов. Главным поставщиком микроэлектроники для компании является Bosch.

Сотрудники "АвтоВАЗа" получат зарплату за дни простоя полностью или частично.

"5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", — цитирует газета сообщение компании.

Подразделения инжиниринга, работающие над новыми проектами, службы, отвечающие за бесперебойную работу инфраструктуры "АвтоВАЗа", и дочерние компании, производящие и продающие запчасти, будут работать в обычном режиме.

Автоновости,Автоваз,
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