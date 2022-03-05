"АвтоВАЗ" приостанавливает производство на четыре дня

Заводы "АвтоВАЗа" в Ижевске и Тольятти прекращают сборку автомобилей на четыре дня. Конвейер не будет работать 5 марта, а также с 9 по 11 марта, пишет "Комменсантъ" со ссылкой на сообщение компании.