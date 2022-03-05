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42 минуты назад

АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей, но не всех

Motor.ruMotor.ru

С субботы, 5 марта, на обоих заводах АвтоВАЗа (в Тольятти и Ижевске) введен режим простоя без точной даты возобновления производства. Согласно информации Drom.ru, с 14 марта компания планирует восстановить сборку двух моделей на тольяттинской площадке — Lada Granta и Lada Niva Legend. Уточняется, что в период с 14 по 16 марта с конвейера сойдут две тысячи машин. При этом ижевское предприятие не будет работать как минимум до 18 марта.

АвтоВАЗ планирует с 14 марта восстановить сборку двух моделей
Фото: © Lada© Lada

Производственный план предусматривает выпуск 1,6 тысячи экземпляров Granta и 400 штук Niva Legend. В самой компании Drom.ru заявили, что у АвтоВАЗа «есть обеспечение», то есть необходимое количество деталей для выпуска двух тысяч машин. Информации по другим моделям, включая Vesta нового поколения, сборку которой запустили в Ижевске 22 февраля, пока нет.

Причиной простоя стала нехватка электронных компонентов систем ABS и ESP, которые АвтоВАЗу поставляет завода «Роберт Бош Самара». Bosch оказался в числе тех компаний, которые остановила отгрузку продукции в Россию по причине резкого падения курса рубля и проблем с логистикой. В представительстве Bosch заявили, что «продолжают выполнять свои обязательства, насколько это возможно».

В России простаивают и другие заводы. Так, в Калининграде остановлено производство пяти моделей BMW, а также не хватает деталей для выпуска новых автомобилей Renault, Toyota и Nissan.

Автоновости,Lada Granta,Renault,Nissan,Toyota,BMW,Lada,Роберт Бош,Автоваз,
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