Команда "Формулы-1" расторгла контракт с россиянином

Американская команда "Формулы-1" Haas разорвала контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также титульным спонсором — компанией "Уралкалий" . Об этом сообщает Motor со ссылкой на твиттер команды.

Никита Мазепин — сын предпринимателя Дмитрия Мазепина, владеющего долей в "Уралкалии". В 2014 году Мазепин-младший стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а в 2015-м стал выступать в новозеландской Toyota Racing Series. Затем он попал в "Формулу-3", а в 2016 году стал пилотом по развитию команды "Форс Индия" в "Формуле-1".