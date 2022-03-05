Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Команда "Формулы-1" расторгла контракт с россиянином

Мария Иванова

Американская команда "Формулы-1" Haas разорвала контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также титульным спонсором — компанией "Уралкалий". Об этом сообщает Motor со ссылкой на твиттер команды.

Команда "Формулы-1" расторгла контракт с россиянином
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСССергей Фадеичев/ТАСС

Место Мазепина может занять резервный пилот Haas американец Пьетро Фиттипальди — внук двукратного чемпиона "Формулы 1" Эмерсона Фиттипальди, пишет издание.

Никита Мазепин — сын предпринимателя Дмитрия Мазепина, владеющего долей в "Уралкалии". В 2014 году Мазепин-младший стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а в 2015-м стал выступать в новозеландской Toyota Racing Series. Затем он попал в "Формулу-3", а в 2016 году стал пилотом по развитию команды "Форс Индия" в "Формуле-1".

В конце 2020-го стало известно, что в сезоне следующего года Мазепин будет выступать за Haas. Тогда же "Уралкалий" стал титульным спонсором этой команды.

Автоновости,Toyota,Дмитрий Мазепин,Уралкалий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители