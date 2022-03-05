Команда "Формулы-1" расторгла контракт с россиянином

Американская команда "Формулы-1" Haas разорвала контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также титульным спонсором — компанией "Уралкалий". Об этом сообщает Motor со ссылкой на твиттер команды.
Место Мазепина может занять резервный пилот Haas американец Пьетро Фиттипальди — внук двукратного чемпиона "Формулы 1" Эмерсона Фиттипальди, пишет издание.
Никита Мазепин — сын предпринимателя Дмитрия Мазепина, владеющего долей в "Уралкалии". В 2014 году Мазепин-младший стал серебряным призером CIK-FIA World Championship в классе KF, а в 2015-м стал выступать в новозеландской Toyota Racing Series. Затем он попал в "Формулу-3", а в 2016 году стал пилотом по развитию команды "Форс Индия" в "Формуле-1".
В конце 2020-го стало известно, что в сезоне следующего года Мазепин будет выступать за Haas. Тогда же "Уралкалий" стал титульным спонсором этой команды.