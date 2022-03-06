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3 часа назад

Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей

Ura.RuUra.Ru

В России может возникнуть дефицит запчастей для автомобилей в случае, если поставки не наладятся в ближайшие два месяца. Об этом предупредил директор дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что информации о проблемах с поставками запчастей от импортеров не поступало.

Ранее ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW.

Автоновости,Rolls-Royce,BMW,Евгений Афонин,Ford,
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