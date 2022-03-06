Россиян предупредили о риске дефицита автозапчастей

«Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнется и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта», — сообщил Афонин в разговоре с РИА «Новости».