Россиян предупредили о скором дефиците автозапчастей

Российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой запчастей и расходных материалов для автомобилей уже в ближайшие полтора-два месяца, если их поставки не нормализуются. Такой прогноз дал РИА Новости генеральный директор дилера «AVTODOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнётся и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта, — сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора АГ «Вавилон» Алексей Гуляев отметил, что в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределённость, однако в настоящее время задержки минимальны. Также никакой информации о снижении поставок запчастей от импортёров не поступало.

Также опрошенные дилеры сообщили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей в настоящее время проводится в полном объёме, включая бренды, объявившие об уходе из России.