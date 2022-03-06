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30 минут назад

Россиян предупредили о скором дефиците автозапчастей

News.ruNews.ru

Российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой запчастей и расходных материалов для автомобилей уже в ближайшие полтора-два месяца, если их поставки не нормализуются. Такой прогноз дал РИА Новости генеральный директор дилера «AVTODOM Алтуфьево» Евгений Афонин.

Россиян предупредили о скором дефиците автозапчастей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если поставки запчастей в ближайшие полтора-два месяца не возобновятся, рынок столкнётся и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, и с отсутствием деталей для кузовного ремонта, — сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального директора АГ «Вавилон» Алексей Гуляев отметил, что в отношении сроков поставок запчастей сохраняется неопределённость, однако в настоящее время задержки минимальны. Также никакой информации о снижении поставок запчастей от импортёров не поступало.

Также опрошенные дилеры сообщили, что техническое и сервисное обслуживание автомобилей в настоящее время проводится в полном объёме, включая бренды, объявившие об уходе из России.

Ранее об уходе с российского рынка сообщили целый ряд производителей и продавцом автомобилей, в том числе Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce, Ford. В качестве причины все они указали ситуацию на Украине и проблемы с логистикой.

Автоновости,Rolls-Royce,Skoda,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,Porsche,Алексей Гуляев,Евгений Афонин,Ford,
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