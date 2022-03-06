Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+13° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
18 минут назад

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей

Елена Прошина

Россия может столкнуться с дефицитом автомобильных запчастей и «расходных материалов», если их поставки не нормализуются в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгения Афонина.

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, рынок столкнется с отсутствием деталей для кузовного ремонта и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, если поставки запчастей не возобновятся в ближайшие полтора-два месяца.

Заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев отметил, что сроки поставок запчастей для автомобилей все еще не определены, в данный момент задержки минимальные. При этом импортеры пока не предоставляли никакой информации о том, что в ближайшем будущем Россию ждет снижение поставок запчастей.

Как отметили опрошенные изданием дилеры, сервисное и техническое обслуживание автомобилей в настоящее время проводится в полном объеме, включая бренды, которые заявили о временном уходе с территории России.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Автоновости,Rolls-Royce,Skoda,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,Porsche,Алексей Гуляев,Евгений Афонин,Авилон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители