Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей

Россия может столкнуться с дефицитом автомобильных запчастей и «расходных материалов», если их поставки не нормализуются в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора дилера «АВТОDOM Алтуфьево» Евгения Афонина.

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По его словам, рынок столкнется с отсутствием деталей для кузовного ремонта и с нехваткой расходных материалов для проведения ТО, если поставки запчастей не возобновятся в ближайшие полтора-два месяца.

Заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Алексей Гуляев отметил, что сроки поставок запчастей для автомобилей все еще не определены, в данный момент задержки минимальные. При этом импортеры пока не предоставляли никакой информации о том, что в ближайшем будущем Россию ждет снижение поставок запчастей.

Как отметили опрошенные изданием дилеры, сервисное и техническое обслуживание автомобилей в настоящее время проводится в полном объеме, включая бренды, которые заявили о временном уходе с территории России.