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1 час назад

Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки

Motor.ruMotor.ru

Компактный кроссовер MINI Countryman следующего поколения, премьера которого должна состояться в следующем году, получит гибридную силовую установку и станет самой мощной серийной моделью бренда. Автомобиль разделит переднеприводную платформу FAAR с новым BMW 2-й серии Active Tourer. От компактвэна новому MINI достанется и вся линейка силовых агрегатов, самым мощным из которых будет подзаряжаемый гибрид — он будет даже мощнее нынешнего JCW GP с 306 лошадиными силами.

Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки
Фото: Countryman JCW© MINICountryman JCW© MINI

Топовая версия грядущего кроссовера получит 1,5-литровый трёхцилиндровый мотор с электромотором совокупной мощностью более 320 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея ёмкостью 14,2 киловатт-часа обеспечит автомобилю запас хода в 88 километров на электротяге, а на полную зарядку уйдёт всего два с половиной часа. Пока неизвестно, получит ли гибридный Countryman «заряженную» модификацию John Cooper Works. В новом поколении кроссовера будет доступен и менее мощный гибридный вариант PHEV с комбинированной отдачей около 240 лошадиных сил. В гамме также будут бензиновая 215-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка и 2,0-литровый дизель.

Кроме того, Countryman получит и полностью электрическую версию с передним приводом в базе и полным — за доплату. Производство кроссовера нового поколения начнётся вместе с будущим BMW X1 в немецком Лейпциге. Модель актуального второго поколения продается с 2016 года, а весной 2020 года кроссовер пережил плановый рестайлинг в середине жизненного цикла. В настоящее время сборка MINI Countryman организована в Нидерландах.

Автоновости,Mini Countryman,BMW X1,BMW,
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