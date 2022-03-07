Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки

Компактный кроссовер MINI Countryman следующего поколения, премьера которого должна состояться в следующем году, получит гибридную силовую установку и станет самой мощной серийной моделью бренда. Автомобиль разделит переднеприводную платформу FAAR с новым BMW 2-й серии Active Tourer. От компактвэна новому MINI достанется и вся линейка силовых агрегатов, самым мощным из которых будет подзаряжаемый гибрид — он будет даже мощнее нынешнего JCW GP с 306 лошадиными силами.

Фото: Countryman JCW© MINI Countryman JCW© MINI

Топовая версия грядущего кроссовера получит 1,5-литровый трёхцилиндровый мотор с электромотором совокупной мощностью более 320 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея ёмкостью 14,2 киловатт-часа обеспечит автомобилю запас хода в 88 километров на электротяге, а на полную зарядку уйдёт всего два с половиной часа. Пока неизвестно, получит ли гибридный Countryman «заряженную» модификацию John Cooper Works. В новом поколении кроссовера будет доступен и менее мощный гибридный вариант PHEV с комбинированной отдачей около 240 лошадиных сил. В гамме также будут бензиновая 215-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка и 2,0-литровый дизель.