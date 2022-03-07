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1 час назад

Nissan остановит завод в Петербурге

Елена Прошина

Японский автоконцерн Nissan Motor готовится к остановке производства автомобилей на заводе в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

Nissan остановит завод в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что намерены создать фонд в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе на Украине. Из этих денег 1 млн евро пожертвуют Красному Кресту и другим некоммерческим организациям, а 1,5 млн – сотрудникам компании, «пострадавшим от кризиса».

Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. Численность сотрудников составляет около 2 тысяч человек.

Автоновости,Nissan,Международный комитет Красного Креста,
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