Nissan остановит завод в Петербурге

Японский автоконцерн Nissan Motor готовится к остановке производства автомобилей на заводе в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.
«Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге», - сказано в сообщении.
В компании отметили, что намерены создать фонд в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе на Украине. Из этих денег 1 млн евро пожертвуют Красному Кресту и другим некоммерческим организациям, а 1,5 млн – сотрудникам компании, «пострадавшим от кризиса».
Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. Численность сотрудников составляет около 2 тысяч человек.