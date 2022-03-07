Nissan остановит завод в Петербурге

Японский автоконцерн Nissan Motor готовится к остановке производства автомобилей на заводе в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

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«Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что намерены создать фонд в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе на Украине. Из этих денег 1 млн евро пожертвуют Красному Кресту и другим некоммерческим организациям, а 1,5 млн – сотрудникам компании, «пострадавшим от кризиса».