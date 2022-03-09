Авто Genesis в РФ подорожали на 12-17 процентов

Очередным производителем, отметившимся рекордной корректировкой рублевых цен в марте, стал Genesis. Автомобили корейской марки стали дороже для россиян на 685 000-1 550 000 рублей, что эквивалентно 12-17 процентам от старых цен. Подорожание затронуло все шесть моделей Genesis, продающихся в России, в результате чего максимальная рекомендованная цена флагманского седана Genesis G90 впервые преодолела рубеж в 10 миллионов рублей.

Фото: © Genesis © Genesis

Минимальную прибавку получила самая доступная модель Genesis – седан G70, а также универсал G70 Shooting Brake, который появился в России всего месяц назад. Оба автомобиля стали дороже на 685 000 рублей. Более одного миллиона рублей прибавили сразу два автомобиля: цена кроссовера Genesis GV80 выросла на 1 150 000 рублей, а седана G90, который является самой дорогой моделью в линейке, – на 1 550 000 рублей.