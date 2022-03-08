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1 час назад

Автомобилистов предупредили о новом штрафе в 50 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В России вскоре может вступить в силу новый штраф для водителей. Пока проект нового штрафа принят только в первом чтении, но он явно будет поддержана и на других этапах рассмотрения.

Автомобилистов предупредили о новом штрафе в 50 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Суровое наказание в скором будущем ждет водителей, которые позволят себе выкидывать мусор из машины», – пишут в СМИ.

Данное правонарушение является достаточно распространенным в России. Нередко вдоль обочин можно увидеть лежащий мусор, который водители бездумно выкидывают из окон автомобилей. Вычислять такое поведение будут в том числе при помощи видеокамер. Специальные комплексы планируется установить «в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений».

Кроме того, за выброс мусора из окна будет грозить достаточно крупный штраф.

Так, для автомобилистов он будет от 10 до 15 тысяч рублей, дли индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица будут платить за такое правонарушение от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, передает портал «Pensnews».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как подготовить автомобиль к весне. Эксперты советуют провести небольшую диагностику и минимальное обслуживание после зимы.

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