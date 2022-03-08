Автомобилистов предупредили о новом штрафе в 50 тысяч рублей

В России вскоре может вступить в силу новый штраф для водителей. Пока проект нового штрафа принят только в первом чтении, но он явно будет поддержана и на других этапах рассмотрения.

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«Суровое наказание в скором будущем ждет водителей, которые позволят себе выкидывать мусор из машины», – пишут в СМИ.

Данное правонарушение является достаточно распространенным в России. Нередко вдоль обочин можно увидеть лежащий мусор, который водители бездумно выкидывают из окон автомобилей. Вычислять такое поведение будут в том числе при помощи видеокамер. Специальные комплексы планируется установить «в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений».

Кроме того, за выброс мусора из окна будет грозить достаточно крупный штраф.

Так, для автомобилистов он будет от 10 до 15 тысяч рублей, дли индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица будут платить за такое правонарушение от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, передает портал «Pensnews».