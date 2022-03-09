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2 часа назад

Московский завод Renault приостановлен до 18 марта

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Московский завод Renault приостановлен до 18 марта из-за сложностей с поставками комплектующих, сообщила пресс-служба компании.

Московский завод Renault приостановлен до 18 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Московский завод Рено приостановлен до 18.03 по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что Renault приостановит работу завода в период с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Отмечалось, что, прежде всего, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов.

В феврале гендиректор французской компании Люка де Мео в интервью газете Financial Times сообщил, что ее заводы в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины.

Renault,
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