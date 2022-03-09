Московский завод Renault приостановлен до 18 марта

"Московский завод Рено приостановлен до 18.03 по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что Renault приостановит работу завода в период с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Отмечалось, что, прежде всего, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов.