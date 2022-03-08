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3 часа назад

Continental приостанавливает производство в России

Елена Прошина

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental заявил, что приостанавливает производство в России. Об этом пишет ТАСС.

Continental приостанавливает производство в России
Фото: ТАССТАСС

«Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно остановить производство», - говорится в заявлении концерна.

Отмечается, что будет остановлен завод в Калуге, производящий шины и комплектующие. Continental подчеркнул, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что с российского рынка уходят полностью или на неопределенное время компании H&M, Asos, COS, Nike, IKEA, Karl Lagerfeld.

Кроме того, о прекращении поставок продукции в Россию в связи с украинскими событиями объявила германская компания Puma.

Автоновости,Ikea,
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