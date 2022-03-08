Continental приостанавливает производство в России

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental заявил, что приостанавливает производство в России. Об этом пишет ТАСС.
«Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно остановить производство», - говорится в заявлении концерна.
Отмечается, что будет остановлен завод в Калуге, производящий шины и комплектующие. Continental подчеркнул, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что с российского рынка уходят полностью или на неопределенное время компании H&M, Asos, COS, Nike, IKEA, Karl Lagerfeld.
Кроме того, о прекращении поставок продукции в Россию в связи с украинскими событиями объявила германская компания Puma.