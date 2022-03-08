Lamborghini остановит работу в России

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о временной остановке деятельности в России. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании.

В обращении говорится, что Lamborghini глубоко опечалена событиями на Украине и продолжит наблюдать за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта концерн начал сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее во вторник, 8 марта, другой представитель люксового сегмента автопрома — Ferrari решил приостановить производство автомобилей для российского рынка в связи с событиями на Украине.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», — говорится в заявлении компании.