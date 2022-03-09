Что будет выпускать КамАЗ в условиях санкций

Представители ведущего российского производителя грузовиков КамАЗ рассказал о проблемах с поставками иностранных комплектующих из-за наложенных санкций на фоне спецоперации России на Украине, сообщают «Известия».

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Поставки прекратила немецкая Daimler Truck, которой принадлежит 15% акций КамАЗа. По этой причине сборку грузовиков пришлось приостановить. Daimler Truck планирует избавиться и от своей доли в капитале.

Теперь угроза нависла над производством гражданских грузовиков КамАЗ. Как сообщил первый заместитель директора предприятия Юрий Герасимов, поставки из Европы, на которые завязана компания, остановились, но КамАЗ не останавливается.

«Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март», — заявил он.