Shell закрывает все АЗС в России

Британско-голландская топливная компания Shell приняла решение свернуть бизнес в России: прекратятся спотовые закупки российского сырья, будут закрыты все заправочные станции, а затем завершится сотрудничество по всем российским нефтегазовым проектам, говорится в официальном заявлении Shell. По состоянию на 2021 год у Shell насчитывалось 411 АЗС, из которых 233 собственных и 178 дилерских. Всего же в России работают около 23 тысяч автомобильных заправок.

Фото: © Shell © Shell

«Shell постепенно прекратит все закупки российской нефти и газа с немедленным прекращением сделок с сырой нефтью на краткосрочном рынке после международного осуждения», — говорится в заявлении Shell, опубликованном на глобальном сайте компании. В Shell подчеркнули, что будут закрыты все сервисные станции, а также остановлена деятельность по производству авиационного топлива и смазочных материалов в России, причем «процесс начнется незамедлительно».

За несколько дней до сообщения о приостановки деятельности в России Shell заявляла, что российскую нефть необходимо закупать, так как «без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе».