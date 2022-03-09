В России пересчитали все легковые автомобили

По состоянию на январь 2022 года в России насчитывалось 45,5 миллиона легковых автомобилей, что составляет 76,3 процента от всего автопарка страны (59,6 миллиона штук). По данным «Автостата», почти каждая третья легковушка — это Lada (13,5 миллиона экземпляров), на втором месте по распространенности — Toyota (4,1 миллиона штук), а замыкают тройку Hyundai и Kia с одинаковым показателем в 2,5 миллиона автомобилей. Кроме того, россияне ездят на 2,2 миллиона машинах Renault и на таком же количестве автомобилей Nissan.

Фото: © Elina Fairytale / Pexels © Elina Fairytale / Pexels

В рейтинг наиболее распространенных марок в российском автопарке — Volkswagen (1,8 миллиона штук), Chevrolet (1,7 миллиона штук), Ford (1,4 миллиона штук) и Mitsubishi (1,3 миллиона штук) и Skoda (1,1 миллиона штук). Стоит отметить, что все перечисленные компании имеют или имели (как в случае с Chevrolet) производственные мощности на территории России.

Список популярных марок в автопарке страны отличается от рейтинга компаний по объемам продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Однако и в том, и в другом случае лидером является Lada. Kia, Hyundai, Renault, Toyota и Skoda тоже входят в число крупнейших автопроизводителей в России (по итогам 2021 года они заняли вторую, третью, четвертую, пятую и шестую строчки соответственно).