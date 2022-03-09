MINI представил спецверсию, посвященную «сильным женщинам»

Компания MINI в честь Международного женского дня выпустила новую спецверсию под названием Pat Moss Edition. Оригинальной модификацией по предварительному заказу можно будет оборудовать 800 топовых хэтчбеков Cooper S и John Cooper Works, как в трёх-, так и в пятидверных версиях. Марка посвятила спецсерию всем «сильным женщинам», а также лично легендарной спортсменке Пэт Мосс, которая в 1962 году победила в гонке Нордвейк — Монте-Карло — Нордвейк, известной под названием «Ралли тюльпанов».
MINI Pat Moss Edition будут доступны в черном и белом кузовах, которые дополнят красными корпусами боковых зеркал и трехцветными крышами с алым, серебристым и черным оттенками. На капоте спецверсии появится серая полоса с надписью 737 ABL, отсылающая к номерному знаку гоночного автомобиля Пэт Мосс. Кроме того, экстерьер моделей украсят множеством изображений миниатюрных тюльпанов.
Такие же едва заметные цветы появятся и в салоне автомобилей. К примеру, несколько рисунков тюльпанов нанесут на рулевое колесо. Кроме того, интерьер особых MINI оборудуют индивидуальными накладками на пороги, абстрактным узором, символизирующим поршни двигателя, а также автографом Пэт Мосс. Всего британская компания выпустит 800 эксклюзивных моделей.
Исполнение Pat Moss Edition будет доступно для топовых версий Cooper S и John Cooper Works.
В начале февраля компания MINI объявила о скорой премьере новых спецверсий Edition. Уже в марте нынешнего года специалисты планировали представить хэтчбеки и кабриолеты Resolute Edition, MINI Clubman Untold Edition и MINI Countryman Untamed Edition с уникальными дизайнерскими решениями.