MINI представил спецверсию, посвященную «сильным женщинам»

Фото: MINI Pat Moss Edition© BMW Анастасия Мельник MINI Pat Moss Edition будут доступны в черном и белом кузовах, которые дополнят красными корпусами боковых зеркал и трехцветными крышами с алым, серебристым и черным оттенками. На капоте спецверсии появится серая полоса с надписью 737 ABL, отсылающая к номерному знаку гоночного автомобиля Пэт Мосс. Кроме того, экстерьер моделей украсят множеством изображений миниатюрных тюльпанов. По теме НОВОСТИ Женщины выбрали лучшие автомобили года Такие же едва заметные цветы появятся и в салоне автомобилей. К примеру, несколько рисунков тюльпанов нанесут на рулевое колесо. Кроме того, интерьер особых MINI оборудуют индивидуальными накладками на пороги, абстрактным узором, символизирующим поршни двигателя, а также автографом Пэт Мосс. Всего британская компания выпустит 800 эксклюзивных моделей. 1 / 12 MINI Pat Moss Edition Фото: BMW Исполнение Pat Moss Edition будет доступно для топовых версий Cooper S и John Cooper Works. MINI Pat Moss Edition© BMW Анастасия Мельник MINI Pat Moss Edition будут доступны в черном и белом кузовах, которые дополнят красными корпусами боковых зеркал и трехцветными крышами с алым, серебристым и черным оттенками. На капоте спецверсии появится серая полоса с надписью 737 ABL, отсылающая к номерному знаку гоночного автомобиля Пэт Мосс. Кроме того, экстерьер моделей украсят множеством изображений миниатюрных тюльпанов. По теме НОВОСТИ Женщины выбрали лучшие автомобили года Такие же едва заметные цветы появятся и в салоне автомобилей. К примеру, несколько рисунков тюльпанов нанесут на рулевое колесо. Кроме того, интерьер особых MINI оборудуют индивидуальными накладками на пороги, абстрактным узором, символизирующим поршни двигателя, а также автографом Пэт Мосс. Всего британская компания выпустит 800 эксклюзивных моделей. 1 / 12 MINI Pat Moss Edition Фото: BMW Исполнение Pat Moss Edition будет доступно для топовых версий Cooper S и John Cooper Works.